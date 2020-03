Per tutti i ragazzi: stay at home Speak Teens ha dato vita ad una nuova iniziativa quotidiana: Stay at Home with Speak Teens

In virtù dello scenario che stiamo vivendo, tantissime le iniziative promosse da aziende, Istituzioni e personaggi famosi per affrontare al meglio il periodo di quarantena che ci vede costretti in casa lontano dagli effetti. Sentirci meno soli e recuperare un po’ della normalità che abbiamo smarrito, è questo l’obiettivo. E se noi adulti riusciamo in qualche modo a sopravvivere tra smart working, workout e fornelli ecco che la situazione si complica per le attività da ragazzi.

Tra le iniziative spicca quella di Speak Teens ha dato vita ad una nuova iniziativa quotidiana: Stay at Home with Speak Teens! Si tratta di un’attività quotidiana dedicata ai ragazzi – dai 10 ai 17 anni – per tenerli allenati con l’apprendimento della lingua inglese. Una rubrica variegata da seguire quotidianamente attraverso il blog Speak Teens che il team aggiorna ogni giorno fino a quando non riprenderanno le normali lezioni scolastiche.

La rubrica di Speak Teens vuole dare un contributo ai ragazzi, costretti alla vita domestica, che così possono avvantaggiarsi attraverso un apprendimento e un ripasso della lingua inglese in modo proattivo e coinvolgente, fatto anche di musica, cinema, immagini e foto. Perché la noia non è un affare per ragazzi.

E così in questo momento così difficile e duro per tutti anche i nostri ragazzi possono trarre dei vantaggi, come quelli legati all’apprendimento della lingua inglese ad esempio, in maniera leggera e divertente. Perché andrà tutto bene e questo non facciamo che ripeterlo da giorni, ma è altrettanto vero che se riusciamo a trascorrere il tempo in maniera utile, tutto andrà ancora più bene.