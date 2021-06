Il padre di Nicola Tanturli, nelle diverse interviste, sta cercando di rispondere a tutti gli interrogativi, che si sono posti tutti. In questa occasione ha voluto dire la sua ipotesi sulla distanza che il figlio ha percorso dopo esser uscito dalla sua abitazione, in piena notte.

CREDIT: FACEBOOK

Leonardo Tanturli e sua moglie, dopo la bella notizia del ritrovamento e delle buone condizioni di salute del bimbo, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

L’uomo durante un’intervista con uno degli inviati di “Quarto Grado”, ha detto la sua ipotesi sul motivo per cui il piccolo Nicola è stato ritrovato a quella distanza notevole dalla sua abitazione. Il papà ha dichiarato:

Credo si sia perso ad un certo punto con il buio ed abbia sbagliato strada, scendendo per il paese invece di salire verso casa. Noi l’abbiamo cercato da subito, appena ce ne siamo accorti, allargando di un centinaio di ricerca metri il raggio intorno casa.

CREDIT: FACEBOOK

Dapprima solo io e la mamma, la mia compagna, poi all’alba, abbiamo coinvolto anche i vicini. Nicola cammina con noi, ormai da mesi. Non era una novità. La cosa nuova è che ha imparato ad aprirsi la porta da pochissimi giorni, quindi non ci eravamo ancora tarati.

La scomparsa del piccolo Nicola Tanturli e le indagini

La drammatica scomparsa di questo bambino è avvenuta nella notte di lunedì 21 giugno. I genitori si sono resi conto che non era nel suo letto, intorno a mezzanotte ed hanno iniziato le ricerche da soli sin da subito.

Tuttavia solo 36 ore dopo è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano. Giuseppe Di Tommaso, l’inviato del programma ‘La Vita in Diretta’, lo ha trovato sotto una scarpata a circa 3 km dalla sua abitazione.

CREDIT: FACEBOOK

Per fortuna, nonostante il grande spavento era sano e salvo. Gli inquirenti però, hanno deciso di aprire lo stesso un fascicolo d’indagine, ma per il momento per i genitori non risultano esserci responsabilità penali. Secondo le forze dell’ordine hanno raccontato la verità su ciò che è accaduto al piccolo.