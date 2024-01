Scendono dall'auto in panne, ma vengono travolti da un furgone: 28enne muore sul colpo, grave l'uomo che era con lei

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella mattina di ieri, giovedì 4 gennaio, nel comune di Città di Castello. Purtroppo una 28enne, che era scesa dall’auto in panne, dopo essere stata travolta da un furgone, è deceduta praticamente sul colpo.

Gli agenti intervenuti in queste ore, dopo aver preso tutti i rilievi del caso, al momento stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Due persone hanno riportato traumi e contusioni più gravi.

Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, il dramma è avvenuto intorno alle 10 del mattino di giovedì 4 gennaio. Precisamente lungo la superstrada E45, in località Città di Castello, in provincia di Perugia.

Sul posto oltre le forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per ripristinare il tratto stradale.

Da ciò che è emerso i due occupanti dell’auto, la ragazza ed un uomo, erano scesi dalla vettura perché in panne. Così per evitare che accadesse qualcosa, stavano cercando di spingerla, per metterla sulla corsia di emergenza.

Purtroppo è proprio a questo punto che un altro uomo alla guida di un furgone, non è riuscito a frenare in tempo e li ha investiti. La giovane è stata sbalzata a diversi metri di distanza.

Il decesso della 28enne dopo il sinistro

I passanti si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Per questo motivo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e degli agenti.

I medici sono presto intervenuti sul posto ed hanno cercato di rianimare a lungo la 28enne. Però alla fine non hanno potuto fare più nulla. Il suo cuore aveva cessato di battere e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

L’uomo alla guida della macchina e quello alla guida del furgone, sono stati entrambi trasportati in ospedale. La persona che era con la vittima, ha riportato traumi gravi e risulta anche essere sotto shock. Gli agenti inoltre, come da prassi, hanno disposto per entrambi gli esami di rito. Il corpo della ragazza ora si trova nell’obitorio dell’ospedale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.