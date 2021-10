Un grave ed improvviso lutto ha colpito la città di Pescara nelle scorse ore. Una mamma e dottoressa molto conosciuta, chiamata Luisa De Sanctis è morta all’età di 41 anni, a causa di una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Ha lasciato il marito Luciano e la figlia Irene.

Una notizia triste e straziante che si è diffusa molto velocemente in comunità. In tanti, infatti, stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Luisa de Sanctis aveva 41 anni ed era innamorata del suo lavoro. Dopo essersi laureata in medicina, ha deciso di specializzarsi in Nefrologia. Infatti lavorava nel reparto di dialisi dell’ospedale di Ortona.

Era la dirigente e per anni, tutti hanno saputo apprezzarla per ciò che faceva, ma anche per la sua personalità. L’hanno descritta come una donna sempre dolce e solare, che voleva aiutare il prossimo in ogni momento.

Purtroppo solo poco tempo fa ha scoperto di essere affetta da una grave malattia. Da quel momento sono partite in fretta tutte le cure e per un lungo periodo, la giovane dottoressa ha lottato con forza e coraggio.

Tuttavia, nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei da ormai diverse settimane non c’era più nulla da fare. Si è spenta per sempre a 41 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori del marito, della figlia Irene e di tutti i suoi cari.

Il messaggio dell’Asl per la morte di Luisa De Sanctis

In tanti nelle ultime ore stanno scrivendo molti messaggi di cordoglio sui social, per poter ricordare la donna che è volata in Cielo troppo presto. Tra questi appunto c’è anche quello dell’Asl Lanciano, Vasto, Chieti. Sul web hanno scritto:

Luisa ha messo subito in mostra le sue doti professionali, con un’attenzione centrata sul paziente. Lei stessa, per una sorte imbarazzante, è stata paziente. La sua educazione e la sua tenacia le hanno permesso di affrontare prove e momenti terribile, senza mai abbassare ‘il piacere di restare attaccata alla vita’. Trasmettendo questo suo entusiasmo a tutti coloro che l’hanno circondata.