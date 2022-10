Una vicenda davvero spiacevole, che ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore e che arriva dalla Carolina del Nord (Stati Uniti). Phil Paxson, papà di 47 anni, ha perso la vita per colpa del GPS.

L’uomo stava tornando a casa, dopo la festa di compleanno di 9 anni di una delle sue due bambine. Era molto buio e pioveva, non c’era visibilità. Così, Phil Paxson si è fatto guidare dal GPS, ma è finito su un ponte che non c’era più ed è precipitato in un burrone. Quel ponte che, secondo il GPS avrebbe dovuto sorreggerlo, era crollato anni prima a causa di una tempesta.

Ma la colpa del suo improvviso ed inaspettato decesso, non è solo del GPS. Perché all’inizio del ponte crollato non c’era nessun segnale, nessuna barriera per bloccare gli automobilisti prima del burrone.

La rabbia della famiglia di Phil Paxson

La famiglia ora ha espresso la propria rabbia e punta il dito contro le autorità locali, perché Phil Paxson non è stato tutelato. Perché oggi, se qualcuno avesse messo in sicurezza quella zona, sarebbe ancora vivo e starebbe crescendo le sue due amate bambine.

Alicia Paxson, la moglie, ha dichiarato:

Un piccolo sforzo avrebbe potuto salvargli la vita. Nessuno vuole assumersi la responsabilità di quello che è successo.

La macchina dell’uomo è stata trovata il mattino successivo, intorno alle 9:45. Ma è precipitato nel dirupo intorno alle 23:00 della sera precedente.

La famiglia ha organizzato una raccolta fondi, per sostenere tutte le spese funebri e stanno ricevendo tanto supporto da tutto il mondo. Dopo il grande clamore, si è deciso di posizionare barriere di protezione prima del ponte, così che non si ripeta mai più un episodio del genere.

Come è possibile che un ponte crollato non sia stato messo in sicurezza per anni ed anni? L’uomo non si è accorto del burrone, poiché pioveva molto e c’era poca visibilità. Si è fidato di un GPS e ha guidato incontro al suo triste destino.