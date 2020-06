Philip Clements: si è spento l’ex sacerdote sposato con un 27enne L'ex sacerdote inglese Philip Clements si è spento in ospedale per problemi cardiaci; l'ottantunenne aveva sposato il 27enne rumeno Florin Marin

Si è spento l’ex sacerdote inglese Philip Clements sposato con il 27enne rumeno, Florin Marin. La loro storia aveva fatto scalpore per la loro differenza d’età e per i continui tradimenti del giovane. Tra loro c’era stato un riappacificamento e i due erano tornati insieme. Purtroppo, però, l’ex sacerdote si è spento a fine maggio.

Philip Clements, ex sacerdote di Eastry, è morto da solo in un ospedale di Bucarest, a 81 anni, secondo un quotidiano nazionale. Il Daily Mail ora sostiene che il suo vedovo, Florin Marin, 27 anni avrebbe ereditato £ 150.000 dall’assicurazione sulla vita, una casa da £ 100.000 e una pensione di reversibilità di £ 2.000 al mese a vita.

Philip Clements si è spento il 31 maggio in una stanza d’ospedale chiusa ai visitatori a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto. Florin Marin ha dichiarato di averlo pianto per due giorni ma di aver messo fine al lutto perché il suo marito non avrebbe voluto vederlo triste.

https://www.instagram.com/p/B_pPLVWFZch/?utm_source=ig_web_copy_link

Il vicario 81enne era stato portato d’urgenza in ospedale con la polmonite e febbre alta. In seguito era stato trasferito nel reparto di cardiologia mentre i suoi problemi di salute peggioravano.

Il rumeno che ha ereditato oltre 280.000 euro dopo la morte del suo marito, è stato duramente attaccato dalla famiglia dell’anziano che lo accusa di essere un approfittatore. Ecco le parole del fratello dell’uomo, Tony Clements, che fu chiamato da Florin Marin nella notte in cui morì l’ex vicario.

“È un profittatore. Gliel’ho detto dall’inizio. Perché dovrebbe essere interessato a un 81enne? Ha detto che piangeva da due giorni ma non sembrava troppo arrabbiato al telefono”.

Il rumeno è stato attaccato anche dall’altro fratello dell’ex vicario, Brian Clements.

“Florin è una sanguisuga e ha ottenuto ciò che ha sempre desiderato”, ha detto Brian.

Florin Marin, però, si è difeso, tuttavia, menzionando che lo amava tantissimo.

“Miei cari, non è colpa mia se mi ha lasciato questi soldi”, ha detto il giovane.

I due si sono sposati tre anni fa. Florin Marin e Philip Clements, si erano incontrati su un sito di appuntamenti.