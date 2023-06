Un lutto molto grave ha colpito nei giorni scorsi l’intera Francia e anche il mondo del cinema. Se ne è infatti andato per sempre Philippe Pozzo di Borgo, l’aristocratico transalpino che ha ispirato la storia raccontata dai registi Olivier Nakache e Éric Toledano nel film campione di incassi, Quasi Amici. Aveva 72 anni e dal 1993 era tetraplegico, a seguito di un brutto incidente in parapendio.

A dare il tragico annuncio della scomparsa di Philippe Pozzo di Borgo è stato il noto quotidiano francese Le Figaro e in pochissimo tempo la notizia ha fatto il giro del mondo.

Protagonista di una vita sfortunata, aveva ritrovato speranza e coraggio grazie all’amicizia con colui che diventò il suo badante, l’algerino Abdel Sellou.

La storia dell’aristocratico francese è stata magistralmente raccontata e romanzata nel film “Quasi amici – Intouchables“. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2011, diretta dai registi Olivier Nakache e Éric Toledano e interpretata da François Cluzet e Omar Sy.

Uno dei messaggi di cordoglio più toccanti apparsi sul web nelle scorse ore è proprio quello di Nakache e Toledano, che pubblicando una foto insieme a Philippe, hanno scritto:

Abbiamo appena appreso con grande tristezza la scomparsa del nostro amico Philippe Pozzo di Borgo. Accettando che adattassimo la sua storia in Intouchables, ha cambiato la nostra vita e quella di molte persone vulnerabili e fragili. Conserviamo l’immagine di un uomo coraggioso, dignitoso, umile e combattivo. Il suo umorismo e la sua intelligenza ci mancheranno. Averlo conosciuto per tutti questi anni è stato un raro privilegio. Cercheremo di portare avanti tutti i suoi combattimenti. I nostri pensieri vanno a sua moglie e ai suoi figli.

La storia di Philippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo come detto era un aristocratico francese, che viveva in una villa di lusso in quel di Parigi e godeva di tutti i privilegi che un ricco possa avere.

Il primo dramma dell’uomo arrivò quando la sua amata moglie perse la vita per una grave malattia.

Nel 1993, mentre faceva parapendio rimase vittima di una brutta caduta e, sebbene sopravvisse, riportò traumi gravissimi che lo resero tetraplegico e costretto alla sedia a rotelle a vita.

Il dolore per la morte della moglie e lo sconforto per l’incidente distrussero fisicamente e psicologicamente Philippe, che si sentiva letteralmente finito.

Ritrovò la speranza e la gioia di vivere grazie ad una persona insospettabile, l’algerino Abdel Sellou, che appena uscito di prigione incontrò per caso Philippe e diventò non solo il suo badante, ma suo inseparabile amico.