Un tragico incidente stradale è avvenuto nella serata di domenica 1 agosto, nel piccolo comune di Zena di Carpaneto, in provincia di Piacenza. I due fidanzati Daniele Zanrei di 30 anni e Sonia Tosi di 27 anni, sono morti mentre erano in sella alla loro Vespa. L’automobilista che li ha investiti ora è ai domiciliari.

Due perdite tragiche ed improvvise che hanno spezzato il cuore di tantissime persone. Sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio per i giovani fidanzati.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella serata di domenica 1 agosto. Precisamente nel comune di Zena di Carpaneto, in provincia di Piacenza.

I due ragazzi erano a bordo della loro Vespa ed erano usciti per fare un giro. Era un giorno di festa per la coppia e volevano passare del tempo insieme all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Ad un certo punto però, è avvenuto il dramma. Un ragazzo di 23 anni, alla guida di una Volkswagen Golf, li ha tamponati. Andava ad una velocità molto elevata. Gli agenti hanno anche scoperto che aveva un tasso alcolemico 6 volte superiore al limite di legge. Ora infatti è ai domiciliari.

I fidanzati sono stati sbalzati per 100 lunghi metri e alla fine sono caduti sull’asfalto. I presenti hanno allertato in fretta i soccorsi, poiché le loro condizioni sono apparse molto gravi. L’impatto è stato violento.

Il decesso di Sonia Tosi e Daniele Zanrei

I medici arrivati sul posto hanno provato a rianimarli per molti minuti. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Alla fine non hanno potuto far altro che constatare il loro decesso.

Sonia era molto conosciuta perché dopo il diploma aveva iniziato a lavorare come commessa. Però negli ultimi tempi stava lavorando come segretaria di uno studio medico. Daniele invece era un interior designer di Maserati ed Alfa Romeo. Inoltre, era anche appassionato di auto d’epoca. Per questo il Club Piacentino Auto Automotoveicoli d’Epoca, sulla sua pagina Facebook ha scritto:

