Un drammatico incidente stradale è quello avvenuto nella giornata di lunedì 30 maggio. La vittima è una ragazza di soli 21 anni, chiamata Carolina Citro, che purtroppo ha perso la vita sul colpo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

L’intera comunità ora è in lutto per la perdita subita. La giovane era un’allieva della Marina Militare, era in macchina con altri 3 ragazzi e stava stava tornando a casa.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì 30 maggio. Precisamente allo svincolo di Pisticci Scalo, in provincia di Matera, in Basilicata.

La ragazza era con tre amici ed erano a bordo della sua Fiat 500. Erano tutti allievi di Marina Militare e dopo giorni di addestramento, stavano rientrando nelle loro abitazioni.

Tuttavia, è proprio mentre si trovavano in quello svincolo che si sono scontrati con una Fiat Punto. A bordo di quest’altra autovettura c’era un uomo di 86 anni. L’impatto è stato talmente violento, che la macchina con a bordo i ragazzi è uscita fuori strada.

I soccorritori si sono presto resi conto della gravità dell’incidente. Infatti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. Il bilancio dell’accaduto è apparso drammatico.

Il decesso di Carolina Citro e la dinamica dell’incidente

I medici, arrivati sul posto, non hanno potuto far nulla per salvare la vita di Carolina Citro. Purtroppo è morta sul colpo per i traumi riportati.

Gli altri tre ragazzi, invece, hanno riportato delle ferite più lievi. Sono comunque in ospedale, ma nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Il signore anziano alla guida della Fiat Punto è morto nella notte, mentre era ricoverato in nosocomio. Troppo gravi i traumi riportati.

Carolina Citro stava tornando a casa dai suoi genitori, che aspettavano il suo rientro. L’intera comunità di Piano di Montoro, dove viveva con la famiglia, ora è in lutto per l’improvvisa e straziante perdita subita.