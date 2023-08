Picchetto d’onore e lacrime durante l’ultimo saluto a Valeria Sepe: aveva solo 38 anni e 3 figli

Lacrime, dolore e tanta commozione durante l’ultimo saluto a Valeria Sepe, la madre di 38 anni che ha perso la vita in un sinistro stradale la notte di Ferragosto nel comune di Aprilia.

Era tornata a casa per le ferie, era militare dell’Esercito Italiano. Lo scorso 17 agosto, alle ore 10:30, è stato celebrato il funerale nella chiesa San Michele Arcangelo in Piazza Roma. Tante le persone che si sono radunate per stringersi al dolore della famiglia e per salutare Valeria Sepe un’ultima volta.

Un picchetto d’onore con i militari dell’Esercito e agenti dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza. All’arrivo del feretro la commozione è stata incontenibile, Valeria Sepe è stata portata in spalla fino all’altare della chiesa. Tutti si sono stretti con affetto al marito Roberto e ai suoi tre figli, Gio, Matilde e Sofia, che non potranno mai più abbracciare la loro mamma. Gli amici l’hanno ricordata con parole bellissime, Valeria era una donna dolcissima e bellissima. Avrà per sempre un posto nel cuore di tutti coloro che la conoscevano e che le volevano bene.

Il sinistro stradale in cui ha perso la vita Valeria Sepe

Il drammatico sinistro stradale è accaduto nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Era appena andata a riprendere la figlia 12enne dalla zia al mare ed era tornata ad Aprilia. Dopo aver superato la rotonda di via Aldo Moro, ha improvvisamente perso il controllo della sua auto e ha finito la corsa contro un albero. L’ipotesi è che possa essere stata colpita da un malore improvviso, ma saranno soltanto i risultati dell’autopsia a dare risposte certe su cosa sia davvero accaduto a Valeria Sepe.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe anche che le forze dell’ordine non abbiano trovato segni di frenata sull’asfalto.

Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per la mamma 38enne non c’è stato nulla da fare. Alle 2:30 di quella stessa notte, si è spenta per sempre.