Tragedia in provincia di Benevento, il ragazzo di 19 anni che si è sparato dopo un rimprovero dei genitori, non ce l’ha fatta. Pier Francesco Carofano è morto a soli 19 anni.

Era stato ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli, nel reparto di rianimazione. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma il cuore del giovane ha cessato di battere per sempre.

Dopo un litigio in famiglia, il 19enne aveva preso un’arma del suo papà, detenuta in modo legale e si era sparato alla testa. Ha raggiunto la struttura ospedaliera in condizioni disperate. La pistola è stata ora posta sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Piera Francesco Carofano: il motivo del litigio

Un motivo futile, era tornato a casa troppo tardi e i suoi genitori lo avevano sgridato. Come accade in tutte le famiglie, eppure Pier Francesco Carofano dopo la discussione ha deciso di compiere un gesto estremo, che gli è costato la vita. Una discussione che, secondo quanto riportato, si sarebbe verificata all’alba della scorsa domenica mattina. Alle 4:30, dopo una sabato notte con i suoi amici, il 19enne ha preso la pistola di suo padre e si è sparato alla testa.

Credit: pixabay.com

I soccorsi sono tempestivamente giunti sul posto ed hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di Benevento. In seguito, vista la gravità delle sue condizioni, il team ospedaliero ha deciso di trasferirlo con l’elisoccorso all’ospedale di Napoli. Dopo sole 24 ore, Pier Francesco è stato dichiarato morto.

Credit: pixabay.com

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti hanno aperto un fascicolo d’indagine e sequestrato la pistola.

Una tragedia inaspettata che ha sconvolto l’intera comunità e la famiglia e gli amici del 19enne. Tanti i messaggi di dolore e di addio che sono apparsi sui social. Tante le domande sul perché un ragazzo così giovane, per un litigio in famiglia, abbia deciso di togliersi la vita.