Non c'è nessuna raccolta fondi per le ricerche di Denise autorizzata da Piera Maggio e Pietro Pulizzi. La mamma di Denise si sfoga così

È tornata a sfogarsi sui social. Piera Maggio è una mamma costretta a soffrire sia per la scomparsa di sua figlia, sia per le persone che continuano ad ostacolare le ricerche di Denise o a prendere iniziative per conto della famiglia.

Qualche giorno fa, l’ex pm Maria Angioni, condannata ad un anno e mezzo per false dichiarazioni, ha avviato sul suo profilo una raccolta fondi per la ricerca della bimba scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004.

La madre Piera Maggio è subito arrivata in risposta, chiedendo alle persone che da anni la seguono e la sostengono, di non versare denaro. Lei e il papà Pietro Pulizzi non hanno autorizzato nessuna raccolta fondi.

Attenzione. Non dovete versare fondi ai non autorizzati, perché non c’è nessuna associazione costituita allo stato attuale e la “signora” non ha titolo o legittimazione a farlo. Grazie.

Piera Maggio aveva già fatto sapere di aver preso le distanze dopo quanto accaduto. L’ex pm ha parlato di depistaggi e bugie in diretta tv, ma dopo le indagini è finita a processo per false dichiarazioni ai pm. Nessuna prova ha confermato i suoi racconti.

In un successivo post, Piera Maggio ha puntato il dito contro coloro che oggi usano la tragedia della sua bambina solo per “visibilità“.