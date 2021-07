Piera Maggio indignata su Facebook: “Magari non lo sapevi perché sei una capra”

Rabbia e delusione, questo è ciò che in questi giorni sta provando Piera Maggio. Una madre che da 17 lunghi anni cerca la sua bambina di 4 anni, rapita fuori casa della sua nonna e diventata oggi una ragazza di 21 anni.

Nonostante in gioco ci sia la vita di Denise Pipitone e nonostante tutti si siano schierati con la sua mamma e pretendono oggi verità e giustizia, ci sono anche persone senza un minimo di rispetto.

Account falsi che commentano sotto i post di Denise con frasi ironiche e di cattivo gusto. Scrivono di una brutta fine che la bimba avrebbe fatto o denigrano Piera Maggio, accusandola di essere una persona che usa la storia di sua figlia per la visibilità o insultano la sua vita privata.

Poche ore fa, la donna ha deciso di pubblicare due post sul suo profilo social. Nel primo ha espresso la sua indignazione riguardo alcuni commenti e ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a far chiudere gli account fake.

Complimenti a coloro che hanno fatto in modo che alcuni account fake con i vari commenti giustifichino il reato di sequestro di una bambina, adesso è diventato qualcosa di normale, avete liberalizzato la VIOLENZA, dando modo a qualsiasi persona, anche giovani, di sentirsi liberi di agire, nello stesso modo e con la stessa crudeltà nel caso abbiano problemi in famiglia, così come è stato fatto a noi. Complimenti alle bugie dette e alla non sensibilità per far si che ciò avvenisse… Ricordatevi bene delle vostre azioni prima di giudicare gli altri. ADESSO SE CI RIUSCITE, SIATE GIUDICI DI VOI STESSI E SE POTETE GUARDATEVI ALLO SPECCHIO PER VEDERE RIFLESSO I MOSTRI CHE SIETE. Sono sicura che prima o poi tutti i nodi verranno al pettine e verrà anche il vostro giorno. COMPLIMENTI