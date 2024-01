Piera Maggio è stata ospite durante l’ultima puntata del programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La mamma coraggio che da 20 lunghi anni cerca la sua bambina, ha ripercorso commossa ogni delusione e ogni denuncia che nell’ultimo periodo è stata costretta ad affrontare.

Denise Pipitone è scomparsa il 1 settembre del 2004 e da quel giorno la sua mamma non ha mai smesso di cercarla. Ha ribadito, come ogni volta, nel salotto di Verissimo, che la cercherà viva. Finché qualcuno non le porterà una prova che la sua bambina non ci sia più.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se ad oggi c’è qualche pista che possa darle speranza, qualche segnalazione importante, Piera Maggio ha raccontato di una questione in sospeso, che vorrebbe chiarire. Si tratta di una segnalazione riguardante una bambina. Con il suo legale ha già presentato tutto in Procura, tuttavia non ha ancora ricevuto riscontri. Insieme a Giacomo Frazzitta vorrebbe procedere in modo privato, magari con un test del Dna o scoprendo la data della fotografia, per capire se possa valerne la pena. Non ha rivelato molti dettagli, ma ha spiegato che ci sarebbero molte similitudini con la sua Denise.

Le segnalazioni ci sono periodicamente, non hanno mai smesso ma noi cerchiamo di individuare quelle più attendibili. Ad esempio c’è una segnalazione che mi è rimasta ancora oggi nella mente ma sulla quale ancora non ho avuto risposta. Non sono cose nuove e sono state già passate in Procura ma io ancora non ho avuto risposta. In particolar modo una bambina che ha molte similitudini con Denise. È una segnalazione che io voglio approfondire. Vedremo con l’avvocato se riusciremo a fare le verifiche in maniera privata altrimenti renderò tutto pubblico per avere un aiuto e metterci un punto.

La delusione di Piera Maggio

Piera Maggio ha poi fatto riferimento a due recenti episodi che l’hanno davvero amareggiata. Un video diffuso su YouTube, due ragazzine di un liceo hanno girato un filmato in cui ridevano del ritrovamento di Denise. Una si fingeva la bambina scomparsa, spiegando che era stata tenuta segregata nello sgabuzzino di quella scuola e che finalmente era stata ritrovata.

Un altro episodio è accaduto pochi giorni dopo. Qualcuno ha rovinato il murales dedicato a Denise Pipitone, realizzato dall’artista Fabio Ingrassia per il suo 23esimo compleanno, cancellando la scritta “verità”.

Piera ha sporto denuncia e spera che vengano presi i dovuti provvedimenti nei confronti dei responsabili, perché vorrebbe che tutti comprendessero che deridere il suo dolore è ingiusto. Lei è una mamma che da 20 anni non vive più, che cerca una verità, che non sa cosa sia accaduto alla sua bambina.