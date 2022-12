Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, non si arrende e chiede una Commissione d'Inchiesta per la sua bambina

18 lunghi anni di delusioni e di sofferenza, che avrebbero fatto rassegnare chiunque, ma non Piera Maggio. Questa mamma coraggio, così chiama ormai dall’intera Italia, continua a battersi per la verità.

Più volte, Piera Maggio ha dichiarato davanti alle telecamere dei più noti programmi televisivi, che continuerà a cercare la piccola Denise Pipitone viva, finché qualcuno non le porterà una prova del contrario.

Il caso è stato di nuovo archiviato, dopo la riapertura delle indagini e le mancate prove su Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. I riflettori si sono riaccesi a seguito di alcune dichiarazioni dell’ex pm del caso, davanti alle telecamere del programma televisivo Ore 14, condotto da Milo Infante.

Maria Angioni ha raccontato di depistaggi e incongruenze durante le indagini e oggi è sotto processo, per false dichiarazioni al pm.

Il post di Piera Maggio

Poche ore fa, la mamma della piccola Denise Pipitone ha fatto nuovamente sentire la sua voce sui social, dove è seguita e sostenuta da tantissime persone.

Continua a chiedere una Commissione d’Inchiesta per la sua bambina. La storia di Denise non può cadere nel vuoto, qualcuno ha rapito una bambina, strappandola all’amore dei suoi genitori. Qualcuno che oggi cammina libero per le strade. E c’è qualcun altro che, invece, sa e non parla.