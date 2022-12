"Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino": lutto gravissimo per Pierluigi Pardo, che ha da poco perso la sua amata mamma

A pochi mesi da una gioia enorme come può essere solo una nascita di un figlio, il noto giornalista, conduttore televisivo e commentatore sportivo Pierluigi Pardo ha provato uno dei dolori più grandi che la vita possa infliggere, quello della scomparsa di un genitore. È di ieri, infatti, la notizia del decesso di sua mamma, persona che lui ha sempre lodato anche pubblicamente e che è stata fondamentale nella sua crescita personale e professionale.

Pardo è uno dei volti più noti e apprezzati del mondo televisivo e giornalistico italiano. Appunto giornalista, presentatore televisivo e ottimo commentatore sportivo, ha lavorato e lavora per le emittenti più importanti in Italia. Da Sky è passato a Mediaset, poi a Dazn.

È sempre stato un po’ restìo a parlare della sua vita privata in pubblico, eccezion fatta per alcuni degli eventi più significativi della sua vita, nel bene e nel male.

Pochi mesi fa, ad esempio, aveva mostrato tutta la sua gioia per essere diventato papà per la prima volta in vita sua. La compagna Lorenza Baroncelli, 41enne architetto e urbanista molto conosciuta e apprezzata, a giugno scorso aveva infatti dato alla luce il piccolo Diego.

Il dolore di Pierluigi Pardo

Nella giornata di ieri, invece, Pierluigi Pardo ha voluto condividere con i suoi follower il suo dolore per la perdita di una delle persone più importanti della sua esistenza, la sua mamma.

A corredo di una foto con lei, l’ultima scattata, il giornalista ha scritto:

Questa è la nostra ultima foto insieme. Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre.

Innumerevoli le reazioni e i commenti al post, da parte di coloro che hanno voluto mostrare vicinanza a Pierluigi e alla sua famiglia. Tanti volti noti dello spettacolo, della musica e dello sport. Non mancano ad esempio i commenti di Ciro Ferrara, Antonio Cassano, Tommaso Paradiso, Simona Ventura, Federica Pellegrini e tantissimi altri.

La scomparsa della mamma di Pardo arriva a circa 4 anni di distanza da quella di suo padre, venuto a mancare appunto nel 2018.