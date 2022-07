Pippo Franco colpito da un ictus? Ecco come sta il comico e le sue reali condizioni

La notizia si è appena diffusa ed ha sollevato ansia e preoccupazione nel mondo dello spettacolo. Tutti parlano del fatto che Pippo Franco sia stato colpito da un ictus e che si trovi, attualmente, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma.

Secondo Alessandro Rosica, esperto di Gossip, le condizioni del simbolo del Bagaglino sarebbero apparse inizialmente gravi. Si parla di un malore che lo avrebbe colpito questa notte e costretto a recarsi in ospedale. Nella struttura sanitaria, i medici avrebbero parlato di un ictus.

La notizia è appena arrivata e fino a poco fa non c’erano ancora effettive conferme da parte del noto volto o della sua famiglia o da qualsiasi giornale. Nessuna notizia nemmeno dal Gemelli di Roma.

Il mondo dello spettacolo e della televisione è in apprensione e in attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pippo Franco. Anche perché non è la prima volta che il famoso attore si ritrova vittima di una bufala giornalistica. Già in passato era stato dato per morto e poi la notizia venne smentita a gran voce.

Tutti stanno cercando di apprendere più informazioni per capire quanto ci sia di vero questa volta sulla possibilità che il comico sia stato colpito davvero da un ictus. Nel frattempo, tutti gli stanno inviando messaggi di supporto e lo stanno incoraggiando a rialzarsi e tornare più sorridente di prima.

AGGIORNAMENTO sulle condizioni di Pippo Franco

Un sospiro di sollievo dopo l’ultimo aggiornamento dell’Ansa:

Malore per Pippo Franco. L’attore, 81 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver avuto probabilmente un Tia (un attacco ischemico transitorio), che si sta tuttavia risolvendo. Le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni.

Fortunatamente è giunta la notizia che Pippo Franco sta bene e che le sue condizioni non sono gravi. È stato colpito da un attacco ischemico transitorio, ma si sta riprendendo nel reparto dell’ospedale della capitale.