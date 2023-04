Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello avvenuto nella giornata di sabato 1 aprile, nella città di Roma. Un bambino di 4 anni, ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori, ha aperto la porta ed è uscito da solo in strada.

Per fortuna due Carabinieri che stavano facendo il loro giro di routine, lo hanno trovato e vedendolo da solo, sono subito intervenuti per metterlo al sicuro. L’episodio ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

I fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 1 aprile. Precisamente nel quartiere in cui vive la famiglia, che si trova in zona Piazza Vittorio, nella città di Roma.

Il piccolo era in casa con i suoi genitori e fino a quel momento sembrava essere per tutti loro una giornata come le altre. Quando all’improvviso il bimbo ha approfittato di pochi secondi di distrazione della famiglia.

È riuscito ad aprire la porta da solo e ad uscire in strada. Stava passeggiando, quando i Carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante lo hanno visto e si sono subito fermati per capire cosa era successo.

Il piccolo non è apparso spaventato o preoccupato. Gli agenti per riuscire a rintracciare la famiglia, gli hanno fatto delle domande per sapere il suo nome o dove era la sua abitazione.

Bambino di 4 anni solo in casa: il ritrovamento dei suoi genitori

Il bambino non ha saputo rispondere a quelle domande. Le forze dell’ordine però non potevano lasciarlo da solo. Così lo hanno fatto salire in macchina e lo hanno portato in Caserma.

Una volta qui, gli hanno permesso di giocare con un altro suo coetaneo, figlio del Maresciallo e nel frattempo gli agenti si sono messi a lavoro per trovare i familiari.

Rintracciare i genitori non è stato molto semplice, questo perché non sapevano il loro nome. Tuttavia, alla fine sono riusciti nel loro obiettivo e la coppia si è subito recata lì per riprendere il figlio. Ci hanno tenuto a ringraziare le forze dell’ordine per aver salvato il suo bimbo.