La vicenda è accaduta nel tardo pomeriggio di ieri 10 novembre, intorno alle 18:00. Un bambino di 3 anni è precipitato dalla finestra al primo piano di un palazzo. Tanta la paura in via XX Settembre a Pistoia. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato il piccolo in codice rosso, all’ospedale Meyer di Firenze.

Dopo quanto accaduto, anche le forze dell’ordine sono intervenute sul posto ed hanno avviato le indagini, per cercare di capire come il bimbo sia precipitato giù. Secondo una prima ricostruzione dei fatti e quanto riportato dalle testate giornalistiche, sembrerebbe che il bambino al momento dell’incidente, si trovasse in casa da solo.

Probabilmente incuriosito da qualcosa, deve essersi sporto troppo dalla finestra, fino a perdere l’equilibrio e precipitare nel vuoto. La zia del piccolo, una donna di origini nigeriane, era uscita dall’abitazione per andare a comprare del latte. Proprio in quei pochi minuti, è avvenuto il dramma.

Le condizioni del bambino di 3 anni

Il piccolo si trova ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze e non si hanno ancora molte informazioni riguardo le sue condizioni mediche. Ha riportato un grave trauma cranico, causato dalla caduta e dall’impatto con il suolo.

Nelle prossime ore saranno divulgati nuovi aggiornamenti sia riguardo le condizioni di salute del piccolo dopo la notte e sia riguardo le indagini delle forze dell’ordine. Dovranno essere valutate le responsabilità della zia nei confronti del minore, poiché non era presente in casa al momento della caduta.

Una vicenda simile è accaduta lo scorso ottobre a Siracusa. Un bambino di 7 anni è caduto dalla finestra ed ha perso la vita. Si trovava in casa con la sua famiglia, ma avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei suoi cari, per cercare di fare centro in un cassonetto dell’immondizia.

Il piccolo è salito sul wc e si è sporto dalla finestra, nel tentativo di lanciare un indumento sporco. Purtroppo ha perso l’equilibrio ed è precipitato.