Una perdita davvero straziante è quella che sta vivendo la città di Quarrata in questi ultimi giorni. Purtroppo lo chef Ivan Niccolai ha perso la vita a 28 anni, a causa di un grave sinistro, che alla fine non gli ha lasciato scampo.

In tanti in queste ore stanno pubblicando diversi messaggi per lui e per i suoi familiari, colpiti dalla straziante perdita. Stanno anche mostrando affetto e vicinanza alla sua famiglia, vista il lutto improvviso e straziante che sta vivendo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella serata di domenica 3 marzo. Precisamente in via De Gasperi, nel piccolo comune di Agliana, che si trova nella provincia di Pistoia. Il ragazzo di soli 28 anni, da ciò che è emerso era alla guida della sua Suzuki e forse dopo aver finito il suo turno di lavoro, stava tornando a casa.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto, che è avvenuto l’impensabile. Il 28enne, che era alla guida della sua auto, ne ha perso all’improvviso il controllo. Purtroppo dopo aver sbandato si è ribaltato. Gli agenti intervenuti sul posto hanno subito allertato la squadra della Misericordia di Agliana, che sono presto arrivati sul posto.

Il decesso di Ivan Niccolai, dopo il sinistro: la sua carriera

CREDIT: VIDEO DRONE ITALIA

I medici sono presto intervernuti sul posto ed hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita del giovane. Tuttavia, alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Il ragazzo non ce l’ha fatta a sopravvivere.

Ivan Niccolai era un grande appassionato di cucina. Aveva studiato all’istituto alberghiero e si era diplomato con ottimi voti. Poco dopo era riuscito ad andare a Dubai a lavorare in uno dei più grandi alberghi della città. Alla fine era tornato in Italia nell’estate del 2022, dove aveva trovato lavoro al ristorante “Il Cavallino Rosso”.

Ultimamente si era trasferito nel comune di Poggio a Caiano, ma tornata sempre nella sua Quarrata, anche per stare insieme ai suoi genitori ed al fratello Christian.