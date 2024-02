Non immaginava che quell'intervento avrebbe cambiato per sempre la sua vita: "Mel era meravigliosa"

La vicenda arriva dal Regno Unito ma si è già diffusa in tutto il mondo attraverso i social network. Una scena straziante che ha visto protagonista un poliziotto intervenuto dopo l’allarme di un grave sinistro stradale.

Dopo la chiamata dalla centrale, il poliziotto ha raggiunto la A75, nel Dumfriesshire. Ma quando i colleghi lo hanno visto, hanno provato ad allontanarlo. L’agente non riusciva a capire cosa stesse accadendo e perché i suoi colleghi si comportassero in quel modo così strano. Poi lo hanno informato della straziante verità. Tra le vittime del drammatico sinistro stradale, c’era sua moglie.

Melissa Delaney, questo il nome della donna, si è scontrata contro un furgone mentre era alla guida della sua Nissan Qashqai. Sia lei che il conducente dell’altro mezzo sono deceduti sul colpo. Gli operatori sanitari che hanno raggiunto il luogo del sinistro stradale non hanno potuto fare nulla per salvare le loro vite. I colleghi del poliziotto hanno raggiunto il posto prima di lui e hanno subito riconosciuto la donna. Non sapevano come fare per informarlo della notizia, ma non potevano tenergliela nascosta. Tutto ciò che hanno potuto fare, è stato evitargli di vedere la scena.

Melissa era molto conosciuta nella zona, lavorava come infermiera a Dumfries ed era collaboratrice della scuola di danza Dumfries Baton Twirlers. Le sue colleghe l’hanno ricordata con affetto sui social:

Era una delle migliori sostenitrici di tutti i nostri membri ed era così orgogliosa delle sue due figlie. Oggi ogni singolo atleta, genitore e sostenitore sta soffrendo. Nessuna competizione o viaggio sarà più lo stesso senza di lei. Mel aveva un cuore enorme e il nostro dolore dimostra quanto fosse amata e rispettata. Non si è mai tirata indietro davanti alle sfide, non veniva mai senza un sorriso. Lascia un vuoto incolmabile nella nostra squadra e mai potrà essere riempito. Il dolore potrebbe attenuarsi con il tempo, ma lei non sarà mai dimenticata e farà per sempre parte della nostra famiglia.

Anche i vicini di casa l’hanno ricordata con commoventi post. Melissa è descritta come una donna sempre sorridente e pronta ad aiutare il prossimo. Una mamma meravigliosa e una moglie affettuosa: