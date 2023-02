Fine delle ricerche per Veronica Manganese, il corpo ritrovato dentro il fiume Era, 5 giorni dopo la sua scomparsa

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Veronica Manganese, la 23enne di Ponsacco, scomparsa dalla giornata di martedì. Purtroppo nel tardo pomeriggio di sabato 11 febbraio, alcuni agenti a bordo di un aereo hanno ritrovato il suo corpo nel fiume Era, nel punto in cui confluisce con l’Arno.

La notizia si è diffusa sin da subito in tutta la comunità e sono davvero tante le persone che la stanno ricordando con dei messaggi sui social, anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati nella giornata di martedì 8 febbraio, precisamente nel piccolo comune di Ponsacco, in provincia di Pisa.

Veronica aveva 23 anni e quel pomeriggio era uscita a piedi da casa, senza mai farne ritorno. I familiari si sono subito allarmati ed hanno sporto una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.

Hanno anche pubblicato diversi appelli sui social, in cui chiedevano a tutti aiuto. Loro speravano solo di trovarla viva e in buone condizioni di salute.

Tuttavia, è solo nel tardo pomeriggio di sabato 11 febbraio, che è arrivato il triste e straziante epilogo. Il corpo della ragazza è stato ritrovato dentro le acque del fiume Era, ormai senza vita.

Il ritrovamento del corpo di Veronica Manganese

Il ritrovamento del corpo è avvenuto grazie ad alcuni agenti dei Vigili del Fuoco che stavano controllando la zona a bordo di un elicottero. Era in un canneto del fiume.

Successivamente, i soccorritori si sono messi a lavoro per recuperarlo. Vicino all’argine del fiume hanno trovato anche degli indumenti femminili, che potrebbero proprio appartenere alla ragazza scomparsa. Ora sarà solo l’autopsia a dare delle risposte su cosa le sia successo. La famiglia in un messaggio pubblicato sui social, per ringraziare tutti, ha scritto: