Sono ancora in corso tutte le indagini da parte degli inquirenti per la morte di Dora Lagreca, la ragazza di 30 anni che è caduta dal balcone al quarto piano a Potenza. Le forze dell’ordine hanno anche trovato un ultimo post che ha pubblicato sui social, che parla proprio della violenza sulle donne.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che sembra essere avvolta nel mistero. Per avere delle risposte concrete gli agenti sono in attesa dell’autopsia, che è prevista per la giornata di oggi, martedì 12 ottobre.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, Antonio Capasso risulta essere iscritto nel registro degli indagati, per il reato di istigazione al suicidio. I due si erano trasferiti da poco in quell’abitazione.

Tuttavia, dopo aver passato una serata in giro per i locali con alcuni amici, è avvenuto l’impensabile. I ragazzi sono tornati a casa e dopo un litigio, la 30enne avrebbe deciso di gettarsi dal balcone di sua spontanea volontà.

CREDIT: FACEBOOK

Antonio Capasso ha raccontato che ha provato a fermarla, ma ogni suo tentativo è risultato vano. Ha detto che quando ha raggiunto la finestra, per Dora non c’era più nulla da fare. Infatti al momento è l’unico indagato per l’accaduto.

Le parole di Dora Lagreca nel suo ultimo post

Pochi giorni prima della tragedia, la ragazza aveva pubblicato un post sul suo profilo social, in cui parlava proprio della violenza sulle donne. Nella didascalia aveva scritto:

La maggior parte delle violenze non sono commesse da qualcuno con il passamontagna che aspetta dietro l’angolo. Sono attuate da una persona conosciuta. Un violentatore, una donna violentata ed un complice sono tutti colpevoli per gli altri. Spesso ci fa del male chi conosciamo bene.

Per gli inquirenti l’ipotesi del suicidio sembra essere plausibile, ma non probabile. Questo perché secondo il racconto dei suoi amici, è impossibile che la ragazza abbia potuto fare una cosa simile.

Tuttavia, al momento non viene escluso nulla. Sarà solo l’autopsia a dare delle riposte più concrete sulla triste vicenda.