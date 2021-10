Potenza, le dichiarazioni del fidanzato di Dora Lagreca agli inquirenti: l'uomo è ora indagato per istigazione al suicidio

Secondo Antonio Capasso, la sua fidanzata Dora Lagreca si è gettata dal balcone della loro abitazione di sua spontanea volontà, dopo un litigio sfociato per cause ancora da chiarire. Una vicenda che sembra essere avvolta nel mistero e che ovviamente sta portando gli inquirenti ad indagare sull’accaduto. L’uomo è ora indagato per istigazione al suicidio.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio terribile, che ha scosso l’intera comunità di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. La ragazza si era trasferita pochi giorni fa, poiché aveva ottenuto un lavoro in una scuola ad un paese vicino.

Secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, il dramma è avvenuto alle 2 di notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre. Precisamente in un’abitazione che si trova nel quartiere Aurora, a Potenza.

I due fidanzati erano usciti con alcuni amici e dopo aver passato una serata in giro per locali, sono rientrati. Antonio Capasso durante l’interrogatorio ha raccontato che una volta a casa hanno iniziato a discutere.

CREDIT: FACEBOOK

La lite è stata molto violenta e al termine la 30enne ha minacciato più volte di volersi gettare dal balcone. Lui ha detto di aver provato a fermarla per diversi minuti, ma lei alla fine ha preso la rincorsa ed è precipitata dal quarto piano, per un’altezza di circa 15 metri.

È stato proprio il ragazzo ad allertare i sanitari, che sono arrivati sul posto tempestivamente. L’hanno portata d’urgenza all’ospedale San Carlo, ma i loro disperati tentativi sono risultati vani. Purtroppo è morta a causa dei traumi riportati dopo la caduta.

Le testimonianze degli amici di Dora Lagreca

Secondo la versione del fidanzato, Dora si sarebbe suicidata. Ma ovviamente gli inquirenti non stanno escludendo nessuna ipotesi. Sarà solo l’autopsia, prevista per la giornata di oggi martedì 12 ottobre, a dare delle risposte concrete. L’uomo è ora iscritto sul registro degli indagati, per il reato di istigazione al suicidio.

Gli amici hanno raccontato agli agenti che i due ragazzi stanno insieme da ormai diverso tempo e che fino a qual momento erano sempre andati d’accordo.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, per loro sembra essere improbabile l’idea che la 30enne si sia tolta la vita. Tutti l’hanno descritta come una ragazza sempre solare ed allegra.