L’intera Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli è in lutto per la morte di Salvatore, un ragazzo di appena 19 anni morto a Potenza insieme alla madre in seguito a un tragico incidente stradale. Il giovane, infatti, frequentava l’ateneo partenopeo e oggi arrivano i messaggi di cordoglio.

Le rappresentanze studentesche e del Dipartimento di Legge dell’università del capoluogo campano si stringono alla famiglia del giovane studente di Giurisprudenza, morto a soli 19 anni in seguito a un terribile incidente stradale. Nel quale ha perso la vita insieme alla madre.

La matricola è morta a inizio gennaio insieme a Pompea Allegretti, una donna di 58 anni, sua madre. Mamma e figlio viaggiavano sulla tratta che da Potenza va a Melfi, lungo la tangenziale di Potenza, quando in un terribile impatto hanno perso la vita.

Il ragazzo stava accompagnando la mamma al lavoro: Pompea Allegretti era infatti una guardia medica. A causa del terribile incidente, madre e figlio sono morti. E a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori.

Ben presto la notizia della loro morte si è diffusa in tutta Italia. La mamma, operatrice sanitaria, era molto conosciuta.

Così come suo figlio, al quale in queste ore sono arrivati messaggi di cordoglio dall’Università che aveva appena iniziato a frequentare.

Messaggi di cordoglio per la morte di Salvatore

Rappresentanza Studentesca si fa portavoce di tutti i suoi compagni di studio alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli.

RappresentanzaStudentesca, a nome dell’intera comunità degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, partecipa commossa al dolore della famiglia del giovane collega, Salvatore Raimondi, deceduto insieme alla madre in un gravissimo incidente.

Alle loro parole si aggiungono anche quelle di Sandro Staiano, docente della facoltà e Direttore del Dipartimento: