La mamma di Alessandro Pontin, il papà di Trebaseleghe che ha ucciso i suoi due figli, ha sfogato il suo dolore per il gesto compiuto da suo figlio. Amabile è un’anziana signora di 90 anni, a cui è rimasto un solo figlio. Prima di Alessandro, ha perso un altro figlio all’età di 17 anni, morto a causa di un incidente stradale. E ora si ritrova costretta a piangere anche la morte dei suoi due nipotini, Francesca e Pietro.

Poteva ammazzarsi lui senza uccidere i figli, i miei nipoti. Alessandro nella vita me ne ha combinate di tutti i colori. Sono sconvolta per Francesca e Pietro. E ho nel cuore la loro mamma. Sono madre anch’io, madre che ha perso non uno ma due figli. So che cosa significa questa tragedia.

Queste le sue parole, riportate sulla testata giornalistica Il Messaggero.

Roberto Pontin, il fratello dell’omicida, si è recato a casa dell’uomo domenica pomeriggio, poiché non riusciva a contattarlo al telefono. Dopo aver aperto la porta, ha fatto la tragica scoperta ed ha subito allarmato i soccorsi. Gli operatori del 118, non hanno però potuto fare nulla per salvare i ragazzi. Francesca, Pietro e anche Alessandro Pontin, erano già morti.

L’omicidio-suicidio di Alessandro Pontin

Credit video: Reteveneta – YouTube

Secondo la ricostruzione dei fatti, Alessandro avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni con i suoi due figli, dopo le disposizioni del giudice. Ma domenica mattina, mentre la quindicenne e il tredicenne stavano dormendo, il padre li ha svegliati ed ha iniziato a rincorrerli all’interno dell’abitazione, armato di coltello.

Alla fine li ha uccisi e poi si è tolto la vita, usando la stessa arma. Nessuna spiegazione, nessun sospetto. Un solo biglietto, sul quale Alessandro ha scritto le sue disposizioni: “Voglio essere cremato, spargete le mie ceneri”.

La madre dei due figli, che da anni aveva divorziato dall’uomo, è sotto shock per quanto accaduto ed è convinta che abbia voluto vendicarsi nei suoi confronti. Lo aveva denunciato per il mancato pagamento degli alimenti.

Anche il fratello Roberto è sconvolto: