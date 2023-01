Un altro gravissimo episodio è quello accaduto nella serata di martedì 24 gennaio, nel comune di Pozzuoli. Una ragazza di soli 24 anni, chiamata Angela Brandi ha perso la vita, dopo aver accusato un malore e dopo le dimissioni dal nosocomio locale.

Ora spetterà alle forze dell’ordine intervenute nell’ospedale a far luce sulla vicenda e bisognerà anche capire se gli inquirenti decideranno di disporre o meno l’autopsia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di martedì 24 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Licola, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli.

Fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente. Quando all’improvviso la ragazza ha accusato uno strano malore. Le cause sono ancora sconosciute.

Vista la gravità della situazione, i familiari hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie, di Pozzuoli. Qui i medici l’hanno sottoposta a dei controlli di routine, ma non avendo trovato nulla di insolito, hanno deciso di dimetterla.

Tuttavia, quello stesso malessere si è ripresentato la sera stessa. È tornata di nuovo in ospedale, ma questa volta per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Il decesso di Angela Brandi e le indagini

Poche ore dopo il suo secondo ricovero in nosocomio, per la giovane ragazza non c’era più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre e i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Da ciò che è emerso, i familiari non hanno ancora sporto una regolare denuncia. Però sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che si sono occupate di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Non è escluso che gli inquirenti decidano di disporre l’autopsia sul corpo della ragazza, anche per chiarire l’esatta causa che ha portato al suo improvviso decesso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.