La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per delitto colposo, al momento contro ignoti, per la scomparsa improvvisa della ragazzina di 12 anni di Prata di Pordenone. Natalia Lauren Van Winkle è stata trovata senza vita, nel suo letto, dal suo papà. L’uomo ha provato a svegliarla e quando si è reso conto che qualcosa non andava, ha subito allertato il 118. Purtroppo era già troppo tardi.

Il medico legale avrà ora il compito di capire quale sia stata la causa del decesso. La ragazzina di 12 anni aveva giocato una partita di football e poco dopo aveva accusato un dolore alla gamba. Si era recata al pronto soccorso, ma era poi stata dimessa e rimandata a casa. La mattina dello scorso 5 marzo, il suo papà l’ha trovata priva di vita nel letto, deceduta da qualche ora. Il sospetto è che il suo cuore si sia fermato nel corso della notte.

L’uomo ha chiamato i soccorsi e, in attesa dell’ambulanza, ha cercato di rianimare la sua bambina, guidato telefonicamente dal 118. Natalia era la figlia di un soldato americano in servizio al 31° Fighter Wing di Aviano.

La ragazzina di 12 anni si era infortunata sul campo di gioco

Era dal 1 marzo che Natalia si lamentava per quel dolore alla gamba con i suoi genitori. Una situazione che non aveva allarmato più di tanto, visto l’infortunio sul campo di gioco. Portata al pronto soccorso, i medici dopo la visita avevano escluso una frattura. La 12enne aveva un po’ di febbre, ma l’ecografia polmonare aveva dato esito negativo. Così era stata dimessa e rimandata a casa. Quello che è accaduto nella notte tra il 4 e il 5 marzo, potrebbe trovare una spiegazione solo grazie all’esame autoptico.

L’ipotesi, per ora, è quella di probabili problemi al cuore e un arresto cardiaco improvviso. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per delitto colposo, al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno già acquisito tutti i fascicoli medici e le informazioni dalla squadra di football. La comunità di Prata di Pordenone è sconvolta, gli abitanti si sono stretti al dolore della sua mamma e del suo papà.

Leggi anche: Tragedia a Roseto Degli Abruzzi, muore all’improvviso Gianfranco Triponi.