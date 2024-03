Il suo papà ha provato a rianimarla, guidato dal 118: non c'è stato nulla da fare

Una tragica vicenda che arriva da Prata di Pordenone, riportata dall’Ansa e da tutte le più importanti testate giornalistiche. Una ragazzina di 12 anni è stata trovata senza vita nel suo letto dal padre. L’uomo non riusciva a svegliarla, così ha lanciato l’allarme intorno alle 9:30 del mattino di ieri, 5 marzo.

Il papà della ragazzina di 12 anni ha provato a rianimarla guidato dagli operatori sanitari del 118, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Quando i paramedici hanno raggiunto l’abitazione di famiglia, non hanno potuto fare nulla per salvare la piccola. Hanno accertato il suo decesso, purtroppo avvenuto già diverse ore prima. Si pensa che la 12enne possa essere morta nel corso della notte.

La prima ipotesi è quella di un improvviso arresto cardiaco, ma sarà solo l’autopsia a stabilire la causa del decesso. Dalle prime indagini è emerso che, pochi giorni prima, la minore si era recata in una struttura sanitaria poiché accusava un insistente dolore alla gamba. Un segnale che, valutato solo ora, potrebbe far pensare ad un allarme su possibili problemi al cuore. Ma vista la giovane età della paziente, probabilmente, non era apparso grave. Saranno solo le indagini a chiarire cosa sia davvero accaduto e a stabilire possibili responsabilità.

Una ragazzina piena di vita e molto attiva, è così che la ricorda chi la conosceva. Lo scorso 3 marzo aveva preso parte ad un’attività sportiva e poi aveva accusato un dolore alla gamba. Così si era recata al Pronto Soccorso, dove dopo la visita era tornata a casa. Per i medici, nessun segnale che avrebbe potuto far pensare ad un dramma del genere.

Ieri mattina, è accaduta la tragedia. Il suo papà ha provato a svegliarla, ma la 12enne non rispondeva e quando ha capito che qualcosa non andava, ha allertato il 118. Ha provato a rianimare la sua bambina, mentre era al telefono con gli operatori sanitari. Purtroppo era già troppo tardi.

Fonte: Ansa.

