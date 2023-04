Firenze, l'episodio incredibile dei due bambini rimasti da soli sul treno: la madre era scesa per recuperare uno zaino

Un episodio che ha dell’incredibile è quello che è avvenuto nei giorni scorsi, su un convoglio che da Prato portava a Firenze. Una madre è scesa del mezzo perché aveva dimenticato il suo zaino ed il treno è ripartito con i suoi due bambini rimasti da soli.

Per fortuna, la donna è riuscita ad allertare la Polfer, che ovviamente ha mandato una volante e gli agenti sono subito intervenuti per tranquillizzare i piccoli ed anche per tenerli al sicuro.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti pochi giorni fa. Precisamente alla stazione di Prato, su un convoglio che era diretto a Firenze.

La mamma era salita sul mezzo insieme ai suoi due figli di 10 e 5 anni. Tuttavia, una volta a bordo si è resa conto che in realtà aveva dimenticato lo zaino sulla banchina.

Di conseguenza, con la speranza di poterlo recuperare è subito scesa. Però è proprio in quei minuti che il treno è ripartito, lasciando la mamma in stazione ed i due bambini sul mezzo.

La donna si è presto allarmata ed ha chiesto aiuto alla Polfer. Era davvero spaventata e voleva solo poter riabbracciare i figli, che erano rimasti completamente soli e senza un adulto che se ne prendesse cura.

L’intervento degli agenti per i due bambini rimasti soli sul treno

Gli agenti ovviamente, hanno chiesto l’intervento di un’altra volante. Le forze dell’ordine sono subito intervenuti nella stazione di Firenze, dove hanno raggiunto i piccoli.

Per prima cosa li hanno tranquillizzati e successivamente, li hanno portati in un posto sicuro. I poliziotti hanno fatto di tutto per fargli capire che la madre sarebbe arrivata a breve.

Infatti così è stato. La mamma ed i figli si sono potuti ricongiungere alla stazione fiorentina Santa Maria Novella. Anche questo episodio, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, ha avuto un lieto fine.