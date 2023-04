Gianluca Spina ha perso la vita a soli 49 anni, è precipitato con il paracadute nel cortile di un’abitazione privata situata ad Orentano, comune in provincia di Pisa.

Il parà della Folgore si stava esercitando durante un addestramento, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Non è chiaro cosa sia accaduto, si parla dell’ipotesi di un possibile malore, ma Gianluca Spina è precipitato con il suo paracadute e, purtroppo, ha perso la vita.

Sulla vicenda, è intervenuta la Procura di Pisa che ha subito dato il via alle indagini. Sarà fondamentale ora procedere con l’esame autoptico. I risultati stabiliranno l’esatta causa del decesso e daranno una conferma sul sospetto di un malore improvviso. O, al contrario, faranno luce su cosa sia davvero accaduto al 49enne.

Dalle prime informazioni diffuse, sembra che al momento del lancio, il paracadute si sia aperto in modo regolare. Per questo, l’unica spiegazione è che qualcosa abbia impedito al paracadutista di mettere in atto le necessarie manovre per un sicuro atterraggio.

L’allarme è stato lanciato dai proprietari dell’abitazione, che hanno notato il corpo di Gianluca Spina privo di vita nel loro cortile.

In poco tempo, gli operatori sanitari hanno raggiunto il posto e hanno provato a rianimare il 49enne. Alla fine, sono stati costretti ad arrendersi e a constare il suo triste decesso.

Le forze dell’ordine hanno messo l’intera area sotto sequestro, per poter procedere con i dovuti rilievi.

Il decesso di Gianluca Spina ha sconvolto tutti

La notizia ha sconvolto tutti coloro che conoscevano Spina. L’uomo viveva in provincia di Siena e faceva parte del 186esimo reggimento Folgore. Aveva esperienza nel campo militare.

Numerosi i messaggi di addio e di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. In tanti hanno voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta.

Bisognerà ora attendere il risultato dell’autopsia, necessaria per capire cosa sia davvero accaduto a Gianluca Spina.