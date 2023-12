Questa è la storia incredibile di un uomo che è sopravvissuto per quasi una settimana, incastrato tra le lamiere della sua vettura. Matthew R. Reum è un ragazzo di 27 anni che vive nell’Indiana e che è rimasto coinvolto in un drammatico sinistro stradale.

Le immagini del salvataggio di questo uomo hanno fatto il giro del mondo attraverso i social network. Matthew R. Reum è precipitato con il suo furgoncino da un ponte dell’autostrada. Per quasi una settimana nessuno è riuscito ad avere notizie di lui e la famiglia ha denunciato la sua scomparsa.

Per giorni tutti hanno pregato e sperato che non gli fosse accaduto qualcosa di brutto. Poi, è arrivata quella chiamata allarmante alle forze dell’ordine. Due pescatori, Mario Garcia e Nivardo Delatorre, hanno notato una vettura distrutta sotto il ponte dell’autostrada e hanno subito allarmato le autorità. Mentre attendevano i soccorsi, hanno deciso di avvicinarsi ed è stato allora che hanno fatto l’incredibile scoperta. L’uomo intrappolato si muoveva, nonostante il mezzo fosse completamente distrutto, era ancora vivo. Reum li ha guardati, con gli occhi lucidi. Era stanco, affamato, ma era vivo. Per sopravvivere aveva bevuto l’acqua piovana.

Il video virale mostra i soccorritori mentre recuperano il 27enne, liberandolo dalle lamiere. Ci sono volute ore, ma alla fine sono riusciti ad affidarlo nelle mani dei sanitari. Reum è stato trasportato in ospedale, dove i medici sono stati costretti ad amputargli una gamba, salvandogli la vita. Se non fosse stato per i due pescatori, probabilmente il ragazzo non ce l’avrebbe fatta.

Matthew Reum, 27, was trapped with potentially life-threatening injuries for nearly a week in the wreckage of a truck, crumpled under an overpass in Indiana, near Lake Michigan. He was finally carried to safety after a pair of fisherman stumbled upon the scene.

Una raccolta fondi per Matthew R. Reum

La notizia del ritrovamento ha rincuorato la famiglia del 27enne e i suoi amici, che per giorni lo hanno cercato senza successo. È stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFuondMe, con lo scopo di aiutarlo a sostenere tutte le spese mediche, per tornare ad una vita normale:

Ciao, sono un’amica di Matthew R. Reum. Recentemente ha avuto un incidente ed è rimasto bloccato nel suo mezzo per 6 giorni. Le sue gambe sono rimaste bloccate e non è stato in grado di muoversi. Ha diverse ossa rotte in tutto il corpo. È vivo ed è la cosa che più ci sta a cuore in questo momento difficile, ma ha bisogno di tutto l’amore e il sostegno possibile.

La storia di Matthew R. Reum ha già fatto il giro del mondo. Il coraggio di un ragazzo di soli 27 anni è diventato una vera e propria fonte d’ispirazione.