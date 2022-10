Drammatico episodio a Melbourne, Shylah Rodden è in coma a 26 anni, poiché è stata colpita da una giostra per recuperare il suo telefono

Un triste episodio è quello avvenuto nella giornata di domenica 25 settembre, in una festa di un paese in Australia. Shylah Rodden una ragazza di soli 26 anni è ricoverata in gravi condizioni, dopo che è precipitata dalle montagne russe per recuperare il suo cellulare.

I medici dicono che la sua situazione è critica, poiché ha riportato delle contusioni molto gravi al cervello. Ora è in coma e i familiari dicono che purtroppo rimarrà così ancora per molto.

In tanti al momento sono ancora sconvolti da ciò che è successo. Lo scopo di quelle persone era proprio quello di passare qualche ora all’insegna del divertimento e della spensieratezza, ma in pochi secondi è avvenuto l’impensabile.

I fatti sono iniziati nella serata di domenica 25 settembre, durante una sagra conosciuta come Royal Show, a Melbourne, in Australia. Shylah era con i suoi amici ed insieme, erano saliti su una giostra chiamata The Rebel Coaster, che è simile ad una montagna russa.

Tuttavia, proprio durante il suo giro, il telefono le è caduto sul corridoio della giostra. Per questo dopo esser scesa ha provato a fare il possibile per riuscire a riprenderlo.

Però è proprio mentre si stava arrampicando, che la macchina l’ha colpita. In un primo momento l’ha sbalzata in aria e successivamente, è caduta a terra, facendo un volo di circa 9 metri. Ora la ragazza si trova ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Purtroppo è in coma.

Il racconto dei testimoni su cosa è successo a Shylah Rodden

Abbiamo sentito un forte rumore e poi abbiamo visto quella ragazza al suolo. Era in condizioni disperate, in attesa che arrivasse l’ambulanza.

Queste le parole di un ragazzo che ha visto tutta la scena e che ha dovuto attendere diverse ore, prima di poter scendere dalle montagne russe. Il padre di Shilah Rodden, invece, in un’intervista con il DailyMail, ha dichiarato: