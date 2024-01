Dramma in montagna per una coppia, Giulia Maroni precipita in un canalone: purtroppo è morta a 37 anni

Si chiamava Giulia Maroni, la donna di 37 anni che purtroppo, nel pomeriggio di domenica 28 gennaio, ha perso la vita dopo esser precipitata in un canalone. Tutto è accaduto davanti agli occhi del suo compagno, che non è riuscito a fare nulla per salvarla.

Per entrambi doveva essere un pomeriggio di gioia e spensieratezza, che si è presto trasformato in un dramma. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti sul posto.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale, Il Resto del Carlino, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 28 gennaio. Precisamente sul monte Libro Aperto, che si trova nella provincia di Modena.

Giulia ed il compagno erano grandi appassionati di montagna. Per questo, come accadeva spesso, anche in quella giornata hanno deciso di fare una passeggiata, in compagna del loro cane.

Tuttavia, è proprio mentre stava camminando, che probabilmente dopo esser finita su una lastra di ghiaccio, ha perso l’equilibrio. Purtroppo dopo esser scivolata, è precipitata in un canalone.

Il compagno, purtroppo ha assistito inerme a tutta la scena. Ha subito allertato i soccorsi, che con l’aiuto di EliPavullo, sono giunti sul posto in pochissimi minuti. Hanno prima fatto scendere gli uomini a piedi e poi hanno raggiunto la donna, nel luogo dove era precipitata.

Il decesso di Giulia Maroni dopo essere precipitata

La ragazza è stata prima soccorsa e poi messa a bordo dell’elicottero. Però è proprio durante il trasporto in ospedale, che la sua situazione è apparsa davvero disperata.

Durante il tragitto la 37enne ha esalato il suo ultimo respiro. Una volta arrivata in nosocomio, per lei non c’era più nulla da fare e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

La dinamica di questo episodio è ora al vaglio degli inquirenti. Tuttavia, per ora tutto sembra far pensare che è accaduto per una triste fatalità, che non ha lasciato scampo alla giovane donna. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.