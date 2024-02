Una triste vicenda si è verificata sul Monte Baldo, situato tra il Veneto e il Trentino. Giorgio Piccoli ha perso la vita a 69 anni, dopo essere precipitato per circa 300 metri.

Durante una gita, con indosso piccozza e ramponi, Giorgio Piccoli ha raggiunto cima Telegrafo e poi si è apprestato a scendere il Vallone dell’Osanna. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto all’uomo e come abbia perso l’equilibrio, il 69enne è precipitato per 300 metri. Una caduta che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Altri due escursionisti, testimoni della triste scena, hanno lanciato l’allarme ai soccorritori. Subito un elisoccorso del 118 ha raggiunto il posto, ma i paramedici non hanno potuto fare nulla. Sono stati costretti a dichiarare il decesso dell’uomo. La salma è stata in seguito recuperata e affidata agli agenti delle forze dell’ordine.

La notizia della scomparsa improvvisa ed inaspettata di Giorgio Piccoli ha sconvolto l’intera comunità di Avio. Tante le persone che lo conoscevano e che in queste ore lo stanno ricordando con strazianti post sui social network. È stato descritto come un uomo professionale, con una grande passione e sempre impegnato per servire la sua amata comunità.

Il messaggio del Primo Cittadino per la famiglia di Giorgio Piccoli

Il Primo Cittadino Ivano Fracchetti ha rivolto il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia dell’uomo. Ecco le sue parole:

Una grande persona. Una grandissima perdita per la comunità che ha servito per circa 40 anni, con professionalità, impegno e passione. L’amministrazione comunale e la comunità sono vicini ai familiari per questo lutto. Sempre è stato un punto di riferimento per tutti, sempre presente nell’aiutare per qualsiasi esigenza dei cittadini.

Una grande perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la caduta di Giorgio. L’uomo potrebbe essere scivolato a causa della neve presente lungo il suo cammino.

Nello stesso punto, nel 2017, scivolò e morì il 31enne Enrico Venturi.