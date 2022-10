La triste vicenda è accaduta a Brescia, nella sede della società telefonica situata in via Achille. Giovanni Salamone ha perso la vita a 41 anni, a seguito di un infortunio sul posto di lavoro.

Giovanni Salamone ha lasciato un figlio e la sua amata moglie. Da qualche anno viveva a Gallarate, in provincia di Varese.

Mentre si trovava nella sede della sua azienda, il 41enne è salito sul tetto, per lavorare sulle coperture di amianto. Purtroppo, per cause ancora da accertare, è precipitato per un altezza di 9 metri. Sembrerebbe che la copertura in plexiglas abbia ceduto, facendolo cadere.

Subito sono intervenuti i soccorsi e l’uomo è stato trasportato con immediata urgenza alla Clinica Poliambulanza di Brescia, dove purtroppo si è spento per sempre dopo due giorni di agonia. Le conseguenze riportate erano troppo gravi e, nonostante i disperati tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare.

Per 24 ore, ha lottato nel reparto di rianimazione. Nella notte tra lo scorso sabato e la scorsa domenica, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. La comunità è sconvolta, così come la famiglia. Nessuno si sarebbe mai aspettato di dover vivere una realtà così straziante.

Ancora in corso i rilievi per il decesso di Giovanni Salamone

La Psal di Ats e la Polizia di Stato stanno ancora effettuando tutti i rilievi necessari sul tetto della sede della società telefonica.

Non è la prima volta che una persona perde la vita sul posto di lavoro, sono numerose le associazioni che si battono per i diritti dei lavoratori, affinché la sicurezza venga messa al primo posto. Il decesso di Giovanni è in via di accertamenti, non è ancora chiaro come sia precipitato per nove metri. Per ora, l’unica dinamica sensata, è che il plexiglas abbia ceduto e che l’uomo non sia riuscito in nessun modo ad evitare quella caduta che gli è costata la vita.

In tanti si sono stretti alla famiglia e al suo bambino, ancora troppo piccolo per capire che non rivedrà mai più il suo amato papà.