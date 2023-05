Era uscita con il suo fidanzato Giulia Perna, per fare un’escursione, quando all’improvviso è rimasta coinvolta in una caduta di circa 40 metri, che purtroppo le è costata la vita. Ora sono davvero tante le persone sconvolte da questa perdita così ingiusta e prematura.

Lo stesso padre della ragazza, in un post sui social, ha voluto esprimere il suo dolore e la sua tristezza, causata proprio da questa grave perdita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 14.30 di martedì 2 aprile. Precisamente lungo la Ferrata Sacra di San Michele, che si trova in provincia di Torino.

Giulia era uscita con il suo fidanzato per fare un’escursione. Lei viveva nel comune di Druento ed in quella giornata, per loro sembrava essere una giornata come le altre. Non era accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, è proprio mentre stava camminando che la ragazza, è scivolata ed è precipitata da un’altezza di circa 40 metri, lungo una parete rocciosa. Il fidanzato ha chiesto subito il tempestivo intervento dei Soccorso Alpino. In una nota questi ultimi hanno scritto:

Sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione circolatorie, ma purtroppo le condizioni critiche della donna, caduta per una quarantina di metri lungo una parete molto impervia, non le hanno consentito di sopravvivere all’incidente.

Il decesso di Giulia Perna ed il post straziante del suo papà

I medici intervenuti purtroppo non sono riusciti a fare nulla per la ragazza e quindi non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Uno degli uomini del Soccorso Alpino ha lavorato diverso tempo per recuperare il corpo.

La notizia nel comune di Druento si è diffusa sin da subito e tutti sono rimasti sconvolti dalla grave perdita subita. Giulia era molto conosciuta insieme alla sua famiglia, ha lasciato la madre, il padre ed il fratello, oltre a tutti quelli che le volevano bene.

Lo stesso papà nella giornata di martedì, poche ore dopo la perdita, ha pubblicato sui social una foto della figlia e nella didascalia, ha scritto: “Amore mio perché!”