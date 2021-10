Sudditi preoccupati per le condizioni di salute della Regina Elisabetta: i medici le hanno prescritto altre due settimane di riposo

Grande preoccupazione per la salute della Regina Elisabetta II. Dopo aver trascorso una notte in ospedale ed essere stata dimessa, sembrerebbe che i medici le abbiano prescritto altre due settimane di completo riposo. Proprio per questo motivo, sono state sospese tutte le visite al Buckingham Palace.

A riportare la notizia è stata la testata giornalistica Daily Mail, secondo la quale le condizioni di salute della Regina non sarebbero preoccupanti. Ma i medici avrebbero preferito prendere delle precauzioni. Un annuncio, quello delle interruzioni delle visite al Buckingham Palace, che sta facendo molto preoccupare i sudditi.

Prima era arrivata la notizia del viaggio in Irlanda del Nord annullato. Poi del ricovero della Regina e adesso della prescrizione di altre due settimane di riposo. La Sovrana è apparsa in pubblico per l’ultima volta ben due settimane fa. In seguito ha svolto il suo lavoro soltanto virtualmente.

Il comunicato di Buckingham Palace sulla salute della Regina Elisabetta II

Il comunicato del Buckingham Palace spiega il perché della necessità della Regina Elisabetta di non farsi vedere per diversi giorni. Poiché i medici le hanno consigliato di riposare per almeno due settimane:

I medici hanno avvisato che Sua Maestà potrà continuare a svolgere compiti leggeri e da scrivania durante questo periodo. Comprese alcune udienze virtuali, ma non effettuare visite ufficiali. Sua Maestà si rammarica che ciò significa che non potrà partecipare al Festival della Memoria sabato 13 novembre. Tuttavia, resta ferma l’intenzione della Regina di essere presente per il Servizio Nazionale della Memoria nella Domenica della Memoria, il 14 novembre.

Vista l’età della Regina Elisabetta, la notizia ha fatto preoccupare i sudditi, che si stanno domandando quali siano le reali cause di salute di Sua Maestà.

Il Palazzo ha voluto rassicurarli con una nota dai toni pacati. Come a voler dimostrare che, nonostante la richiesta dei medici, la Regina rimarrà saldamente ancorata ai suoi doveri di Capo di Stato.