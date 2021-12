Una giovane mamma di origini pachistane, di appena 25 anni, è stata trovata senza vita nel letto della sua abitazione. È stato proprio il marito a fare la tragica scoperta ed infatti ha allertato in fretta i soccorsi. Tuttavia, per la donna non c’è stato nulla da fare. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Un episodio davvero straziante, che ha spezzato i cuori di tantissime persone. Gli inquirenti ora stanno indagando sulla triste vicenda.

In base alle informazioni rese note da alcuni quotidiani locali, la tragica scoperta è avvenuta intorno alle 10 del mattino di martedì 21 dicembre. Precisamente nel piccolo comune di Prevalle, in provincia di Brescia.

A fare la drammatica scoperta è stato proprio il marito. L’uomo tornato a casa, ha trovato la moglie nel suo letto. Ha provato a svegliarla per diversi minuti, ma visto che non respirava più, ha allertato in fretta ai sanitari.

Durante la telefonata con i medici, il ragazzo ha detto che la donna era priva di sensi. Sul posto è arrivata d’urgenza un’ambulanza, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori, il cuore della giovane non ha mai ripreso a battere.

Alla fine non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso. Nell’abitazione sono arrivati anche gli agenti di polizia, che coordinati dalla Procura, hanno aperto un fascicolo d’indagine per capire cosa sia accaduto alla donna.

Le indagini degli inquirenti per la morte della mamma di 25 anni

Il pm di turno ha anche disposto l’autopsia sul corpo della ragazza. Con questo esame si potranno avere delle risposte concrete su ciò che è successo.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la morte sia avvenuta per cause naturali. Infatti non sembrano esserci indagati. Inoltre, gli inquirenti hanno ascoltato anche i racconti di alcune vicini di casa e degli amici.

Sembrerebbe che la donna stesse male già da diversi giorni. Infatti aveva affidato il suo bambino alle cure di una famiglia di connazionali.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.