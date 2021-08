Previsioni meteo, maltempo in arrivo: quali sono le regioni a rischio

L’anticiclone proveniente dall’Africa è causa delle elevate temperature che stiamo percependo in questi giorni. Il grande caldo, che ha toccato temperature fino ai 40 gradi, interessa regioni quali Puglia e Sicilia. Ma se da un lato c’è il gran caldo a far da padrone, le previsioni meteo ci anticipano l’arrivo del maltempo.

Le previsioni meteo di questa settimana ci mostrano un’Italia divisa in due. Se da un lato un’aria calda ha investito gran parte del Paese, in altre zone è arrivato il maltempo. Grandine e temporali, dunque, stanno minacciando alcune parti d’Italia. Scopriamo insieme quali sono le regioni interessate.

In diverse regioni d’Italia il maltempo sta frenando le elevate temperature percepite in questi giorni. In alcune zone del paese, infatti, regna un’instabilità che ha portato all’insorgenza di fenomeni di maltempo quali grandine e temporali. Questo fa sì che in alcune parti d’Italia, dunque, ci sia un’alternanza di gran caldo e di temporali.

Ma quali sono le regioni interessate a questi fenomeni di maltempo? Secondo gli esperti, le zone del Nord sono quelle maggiormente interessate. Tra queste possiamo ad esempio citare Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Proprio in queste zone sono previsti fenomeni di maltempo sotto forma di violenti rovesci, temporali e grandine. Nelle altre regioni d’Italia, invece, non si dovrebbero avere problemi. Qui, infatti, il sole e il gran caldo saranno ancora protagonisti delle belle giornate estive.

Solamente qualche nuvola qua e là potrebbe causare fenomeni di piogge sparse. Tuttavia, però, non si escludono fenomeni di temporali anche in altre regioni del Nord quali Piemonte, Lombardia e Veneto. Il gran caldo di questi giorni, uniti poi all’inciviltà umana, stanno creando danni alla natura. Come abbiamo avuto la possibilità di vedere, infatti, sono molti gli incendi che si stanno creando in questi giorni in varie zone del Paese, come quelli che si sono verificato in Sardegna e in Sicilia.