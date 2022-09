La Regina Elisabetta si è spenta per sempre all’età di 96 anni, nella reggia a a Balmoral, in Scozia, dove era solita trascorrere l’estate.

Tutti i figli e i nipoti, appresa la notizia, si sono messi in viaggio per raggiungere la sovrana nel più breve tempo possibile. Il figlio Carlo, oggi re d’Inghilterra, è stato il primo a raggiungerla insieme alla nuova regina consorte Camilla. Poco dopo, anche la figlia Anna ha raggiunto la sovrana.

È morta prima che il principe William, il principe Andrea, il principe Edoardo e Sophie Wessex riuscissero a raggiungere Balmoral.

Non appena appresa la notizia, tutti i membri della famiglia reale si sono messi in viaggio. William è partito, insieme agli zii, da Windosor, lasciando a casa la moglie Kate, così che potesse occuparsi dei figli. Anche il principe Harry si è messo in viaggio senza Meghan.

L’annuncio del peggioramento delle condizioni di salute della regina era arrivato nella tarda mattina, attraverso una nota ufficiale da palazzo reale. I sudditi, così come il mondo intero, sono rimasti per ore con il fiato sospeso.

Il primo ministro Liz Truss ha ricevuto la triste notizia alle 16:30 del pomeriggio, due ore prima che la dipartita della sovrana venisse resa pubblica.

La notizia ufficiale sulla Regina Elisabetta

La dichiarazione ufficiale dal Buckingham Palace è arrivata dopo le 18:30:

La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani..

Poco dopo, sono arrivate anche le parole di Carlo III: