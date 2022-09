Grande attesa per le sue prime parole da Re

Addio alla Regina Elisabetta II, benvenuto al nuovo Re, Carlo III. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla notizia che nella serata di giovedì 8 settembre 2022 ha raggiunto ogni angolo, anche il più remoto, del mondo, che il Regno Unito, in lutto per la inconsolabile perdita della sovrana, è già pronto ad accogliere il successore. La proclamazione di Re Carlo III si terrà il giorno dopo la scomparsa della madre, con il discorso ufficiale.

La Regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni nella sua amata dimora di Balmoral, circondata dai suoi famigliari. Anche dal figlio primogenito, Carlo, che il 9 settembre 2022 diventerà ufficialmente Re. Saranno giorni durissimi per il Regno Unito, 10 giorni di lutto prima dei funerali ufficiali.

Carlo, però, è già salito al trono, perché scettro e corona passano immediatamente al primo erede nella linea di successione della Casa Reale inglese. Prima della proclamazione ufficiale da un balcone del St James’ Palace, Re Carlo III terrà un discorso alla Nazione.

Una giornata intensa per Carlo e anche per Camilla, visto che, dopo il primo discorso ai suoi sudditi, nel pomeriggio dovrebbe incontrare tutti i leader del Paese, dalla premier agli altri rappresentanti del governo, passando per il leader dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

Mentre gli inglesi accolgono il nuovo Re, continua il lutto per la perdita della Regina Elisabetta, secondo un cerimoniale ben preciso e secondo le ultime volontà di Lilibeth, che ha lavorato fino alla fine per un “passaggio di consegne” il più sereno possibile.

Proclamazione di Re Carlo III, nei giorni di lutto per la scomparsa della madre

Ma cosa prevede il cerimoniale in queste ore concitate? Dopo l’annuncio della scomparsa della Regina, oggi Re Carlo III insieme alla Regina consorte Camilla lascerà Balmoral alla volta di Londra, dove incontrerà il primo ministro Liz Truss a Bubkingham Palace. A mezzogiorno il Parlamento renderà omaggio alla sovrana scomparsa.

Il premier e i ministri più anziani saranno presenti alla commemorazione che si terrà nella Cattedrale di St Paul, mentre a mezzogiorno le campane dell’Abbazia di Westminster, della Cattedrale di St Paul e del Castello di Windsor saluteranno la sovrana. Alle 13 si sentiranno dei colpi a salve a Hyde Park. Solo in seguito potremo ascoltare le prime parole del nuovo Re.