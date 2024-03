Si chiamava Pierluigi Pescatori ed aveva solamente 17 anni, purtroppo però nella giornata di ieri, ha perso la vita dopo poche ore di agonia in ospedale. Un furgone lo ha travolto mentre andava a scuola ed a nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, anche per capire cosa è successo. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità ed in tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per lui e per la sua famiglia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 7 del mattino di mercoledì 13 marzo. Precisamente lungo via San Galigano, nella città di Perugia. Il ragazzo come ogni mattina, era uscito da casa per andare a scuola. Infatti stava seguendo il tragitto per recarsi all’istituto, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Da ciò che è emerso il 17enne stava attraversando la strada, non è chiaro se era da solo o in compagnia di altre persone. Tuttavia, è proprio mentre si trovava in mezzo alla strada, forse per una distrazione, un furgone lo ha travolto all’improvviso. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Le condizioni di Pierluigi Pescatori dopo il sinistro ed il suo straziante decesso

CREDIT: UMBRIA 24

I medici sono presto intervenuti sul posto ed hanno cercato a lungo di rianimarlo. Dopo averla stabilizzato, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia, ma è proprio qui che nella giornata di giovedì 14 marzo, è avvenuto l’impensabile.

Nella giornata di giovedì intorno alle 18, la stessa struttura ospedaliera, ha pubblicato la triste notizia. Purtroppo Pierluigi non ce l’ha fatta. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarlo e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Gli agenti intervenuti sul posto, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Da ciò che è emerso alla guida del furgone c’era un uomo ecuadoriano di 49 anni, residente per anni nella provincia di Perugia. Ora saranno solo gli accertamenti a dare delle risposte concrete sull’accaduto.