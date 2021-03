Quando FaceApp fa miracoli: la trasformazione del motociclista giapponese

Sta spopolando in queste ore sul web la storia di @azusagakuyuki, il motocilista 50 enne che, tramite l’applicazione FaceApp, appare sui social come una bellissima ragazza. Infatti, sbirciando il suo profilo Twitter, possiamo pensare di essere capitati nella pagina social di una ragazza appassionata di moto. In realtà, però, c’è un problema.

Tuttavia, però, alcuni utenti del web hanno fin da subito capito che c’era qualcosa che non andasse. Il campanello di allarme che ha fatto insospettire il web sono stati alcuni dettagli. In particolar modo, i riflessi negli specchietti. Il fatto che le forme del viso nei riflessi non combaciassero con quelli della ragazza presente negli scatti ha fatto incuriosire il popolo del web sulla vera identità della persona in questione.

E dunque, lui è un uomo di 50 anni, motociclista giapponese che ha utilizzato l’applicazione FaceApp che ha trasformato il suo volto e lo ha reso una persona di sesso opposto. Molti utenti del web hanno così iniziato ad indagare su quale fosse la vera identità della protagonista presente negli scatti.

Queste sono le parole con cui l’uomo 50enne ha giustificato la sua comparsa sui social utilizzando FaceApp:

Nessuno vuole vedere uno zio sui social. Così mi sono trasformato in una bellissima ragazza.

Inoltre, questa idea ha permesso all’uomo di raggiungere numeri molto alti sui social.

L’applicazione in questione che sta facendo spopolare sul web la storia del motociclista giapponese è FaceApp, molto comune anche nel nostro paese. Infatti, l’applicazione permette di modificare, tramite la presenza di alcuni filtri, il sesso di un utente. La particolarità di FaceApp è che è molto realistica, dunque, raramente possiamo accorgerci di essere stati tratti in inganno.