Quattro fratelli morti mentre facevano shopping natalizio: travolti da un guidatore ubriaco

Quattro fratelli hanno perso la vita in un drammatico sinistro stradale, mentre si recavano a fare i regali di Natale. Una tragedia che arriva dalla contea di Waupaca, nel Wisconsin e che ha già fatto il giro del mondo.

I quattro fratelli si chiamavano Daniel Gonzales, 26 anni, Fabian Gonzales, 23 anni, Lilian Gonzales, 14 anni e la più piccola Daniela Gonzales, di soli 9 anni.

Avevano deciso di uscire tutti insieme per lo shopping natalizio. Comperare i regali per i genitori, per i familiari e poi tornare a casa per metterli sotto il loro albero di Natale. Ma a quella casa, i quattro fratelli non sono mai tornati. Lo scorso 16 dicembre hanno perso la vita mentre erano a bordo della loro vettura, travolti da un guidatore ubriaco.

Scott Farmer, questo il nome dell’automobilista ubriaco, era alla guida del suo camioncino contromano sull’autostrada. Si è schiantato contro un Suv, sul quale viaggiavano i figli della famiglia Gonzales. Tre dei quattro fratelli sono stati dichiarati deceduti sul posto, mentre il quarto si è spento tra le mura dell’ospedale.

Farmer è ora accusato di quattro capi di accusa per delitto stradale e per guida in stato d’ebrezza. Il giudice ha fissato una cauzione per 750 mila dollari. Una decisione che il patrigno dei 4 ragazzi non ha affatto accolto con entusiasmo.

Come faccio a spiegare a mia moglie che i nostri ragazzi se ne sono andati? Abbiamo Dio, la nostra famiglia, i nostri amici e la nostra fede. Abbiamo tante brave persone intorno che ci aiutano e so che supereremo tutto questo. Ma non avremo un futuro con i nostri figli. Non avremo mai dei nipoti.

Gli amici hanno creato due pagine di raccolta fondi per aiutare la famiglia con le spese legali e con i 4 funerali. Un modo per sostenerli in un momento già troppo doloroso. Fino ad ora hanno raccolto 129 mila dollari.