Quinto, non sopporta il dolore per la morte della moglie Giovanna Vanin, Luca Simionato si toglie la vita a 54 anni

Non è riuscito a sopportare il dolore per la morte di sua moglie. Così Luca Simionato, marito di Giovanna Vanin, la donna morta per un malore, ha deciso di togliersi la vita il giorno prima del suo funerale e dopo aver parlato con il parroco per la messa.

CREDIT: FACEBOOK

L’intera comunità è sconvolta dal terribile episodio. Alcuni amici però, credono che l’uomo lo abbia pianificato prima, poiché era troppo grande l’amore che provava per la moglie.

Giovanna Vanin purtroppo ha avuto un malore improvviso la scorsa domenica 15 maggio. Era appena tornata a casa dopo una gita in moto con il marito ed alcuni amici.

Tuttavia, pochi minuti dopo ha perso i sensi ed è crollata tra le braccia dell’uomo. Quest’ultimo, disperato, ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, ma nonostante il ricovero all’ospedale Ca’ Foncello, di Treviso, per la donna non c’è stato nulla da fare.

CREDIT: FACEBOOK

Giovanna, conosciuta da tutti come Jojo, purtroppo ha perso la vita per un arresto cardiaco seguito da un’edema cerebrale. Il suo funerale è previsto per oggi, nel primo pomeriggio nella chiesa di Quinto, comune in cui viveva con il marito.

Il drammatico suicidio di Luca Simionato

La drammatica morte dell’uomo, invece, è avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 23 maggio. Intorno alle 13.30, alcuni operai edili hanno trovato il suo corpo in un cantiere vicino la sua abitazione. Era ormai senza vita. Vicino a lui c’era anche un biglietto in cui spiegava le sue motivazioni.

Infatti i medici intervenuti non hanno potuto far nulla per salvarlo. Hanno potuto solo constatare il suo decesso. Un amico di Luca Simionato, sconvolto dalla notizia, in un’intervista ha rivelato:

Sembrava avesse pianificato tutto, alcuni mesi fa lo aveva detto: quando lei non ci sarà più, anche io non ci sarò più. Vivevano in simbiosi.

Luca e Giovanna stavano insieme da 26 lunghi anni. Erano una coppia serena e felice. Erano tornati a Quinto nel 2012, poiché prima vivevano i Canada. Entrambi erano molto conosciuti nel mondo delle moto, poiché grandi appassionati, soprattutto di Harley Davidson.