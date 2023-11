Nel pomeriggio di martedì 31 ottobre tutta la comunità di Caltavuturo ha deciso di fermarsi in occasione del funerale di Tiziana Brucato, la giovane 30enne deceduta in un grave sinistro con la zia, Lara Cattani. Tutti erano addolorati e sconvolti per questa grave perdita.

Erano davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti al rito, anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari, colpiti dal lutto straziante.

I familiari hanno deciso di stare in silenzio, ringraziando tutti per il conforto che stanno cercando di donargli. La sorella gemella Emanuela, nel frattempo si trova ancora ricoverata e le sue condizioni risultano essere molto gravi.

Le due ragazze avevano deciso di andare nella provincia di Bologna, alla ricerca di un lavoro. Infatti nei giorni in cui erano lì, hanno fatto doversi colloqui, ma quando stavano per riprendere l’aereo e tornare a casa, è avvenuto l’impensabile.

Lo stesso comune, con la speranza di poter aiutare la famiglia, ha deciso di promuovere una raccolta fondi. Alla fine della funzione, tutti hanno atteso la bara bianca all’esterno ed hanno rotto il silenzio, con un lungo applauso.

Il sinistro in cui Tiziana Brucato ha perso la vita con zia Lara Cattani

I fatti sono avvenuti intorno alle 14.30 di martedì 24 ottobre. Precisamente sulla strada che da nuova Bazzanese porta a Zola Predosa, in provincia di Bologna.

Tiziana ed Emanuela dopo la laurea lo scorso marzo, erano andate in visita dagli zii. Avevano fatto diversi colloqui di lavoro ed in quella giornata erano in auto con la zia, perché c’era un aereo che le attendeva per tornare a casa.

Quando all’improvviso, sarebbe stata proprio l’utilitaria, guidata da Lara Cattani, ad invadere la corsia opposta. In quei secondi stava passando un camion, che non è riuscito ad evitarle.

L’impatto è stato devastante. Simone, il figlio 25enne di Lara, incastrato tra le lamiere del veicolo, ha chiesto per primo aiuto, facendo una chiamata al padre. Ha spiegato la scena straziante che aveva davanti ai suoi occhi. All’arrivo dei medici per Tiziana e Lara non c’era ormai più nulla da fare.