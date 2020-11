Si chiama Rachel Layou la protagonista di questa incredibile storia. Una donna di 43 anni, originaria del Texas era obesa a tutti gli effetti. Al fine di risolvere questo disturbo alimentare si è sottoposta a delle operazioni chirurgiche che le hanno causato l’effetto contrario. Ora la donna soffre gravemente di anoressia.

Rachel Layou ha iniziato ad assumere eccessivamente peso precisamente nell’anno 2011, quando ha dato alla luce il suo primo figlio. A seguito della nascita di quest’ultimo, la donna ha iniziato a sviluppare il diabete il quale è andato del tutto fuori controllo e ha portato la donna a diventare obesa.

A causa del diabete, la donna ha iniziato ad assumere un farmaco il quale ha decisamente peggiorato la situazione. Con il passare degli anni non ha fatto altro che acquistare peso in modo eccessivo fino ad arrivare a diventare obesa. Alla luce di questo i medici le hanno consigliato di sottoporsi ad un’operazione chirurgica ma la donna non avrebbe mai immaginato a cosa sarebbe andata in contro.

Rachel ha seguito il consiglio dei medici ed ha ricorso ad un’operazione alla manica gastrica. Tutto nella norma se solo il chirurgo non avrebbe sbagliato la procedura rendendo lo stomaco della donna talmente piccolo da causare la fuoriuscita del suo contenuto.

Infatti lo stomaco di Rachel Layou era diventato talmente piccolo che lei stessa non era più in grado di ingoiare nulla, neanche l’acqua. Al fine di mantenerla in vita, i medici le hanno inserito un tubo di alimentazione ma il suo peso ha iniziato drasticamente a scendere.

Da qui Rachel Layou ha avuto una serie di problemi che le hanno comportati danni gravissimi alla sua salute ed al suo aspetto. La donna ha iniziato a perdere i capelli, i suoi denti si sono danneggiati ed ha anche perso l’occhio sinistro. Infine, poiché era sempre più vicina alla morte, è stata ricoverata in una casa di cura.