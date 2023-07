Ancora un terribile incidente sul lavoro, che questa volta è costato la vita ad un giovane di soli 20 anni. Si chiamava Raffaele Vergara e ieri mattina stava lavorando come al solito nella ditta di alimentari di Frattamaggiore, quando è rimasto incastrato in una pressa che lo ha schiacciato inesorabilmente.

Solo 20 anni ed una vita ancora davanti da vivere, piena di sogni e speranze. Tutto finito in pochi secondi di terrore per Raffaele Vergara, originario e residente a Crispano.

Ieri mattina era a lavoro come sempre nella ditta di Frattamaggiore in cui era assunto e stava svolgendo una delle solite mansioni, quando è rimasto incastrato in una pressa. Il macchinario lo ha schiacciato inesorabilmente e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i soccorritori e i Vigili del Fuoco, che purtroppo non hanno potuto far altro che estrarre il corpo dell’operaio e constatare il suo decesso.

Poco dopo l’incidente si è presentato anche il procuratore, che ha aperto un fascicolo di indagine e che ora cercherà di chiarire dinamica e causa dell’incidente stesso.

Dolore per la morte di Raffaele Vergara

La notizia si è diffusa immediatamente a Crispano, lasciando tutti scioccati. Il sindaco Michele Emiliano, a nome suo, dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza ha mostrato cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane vittima:

A nome mio e di tutta la città di Crispano esprimo profondo dolore per la tragica morte del nostro giovane concittadino Raffaele Vergara, morto sul luogo di lavoro. Il mio pensiero in questo momento va ai familiari a cui esprimo – a nome di tutta la città – il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza. Questo tragico evento impone un impegno forte e non più rinviabile da parte di tutti sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. È necessario che, da parte di tutti i soggetti interessati a questo importante e delicato tema, sia ancora più forte il senso di responsabilità per evitare incidenti inaccettabili in un Paese come l’Italia. Abbiamo deciso di dichiarare nel giorno dei funerali della giovane vittima il lutto cittadino.

LEGGI ANCHE: Luca Bellei schiacciato dal suo camion: aveva solo 46 anni.