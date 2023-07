La stessa procura di Castrovillari ha deciso di avviare un’inchiesta sul decesso improvviso della giovane madre Raffaella De Luca, di soli 29 anni. Hanno deciso anche di disporre l’autopsia sul corpo, per capire l’esatta causa che ha portato al suo decesso.

Sono davvero tante le persone sconvolte da questa perdita così improvvisa e straziante. Tuttavia, alcuni conoscenti hanno racconto qualcosa che potrebbe aiutare nelle indagini.

I fatti sono avvenuti nella mattina di venerdì 30 giugno. Precisamente nell’abitazione che la ragazza condivideva con il marito anche lui poliziotto e la figlia piccola, a Mirto Crosia, comune che si trova in provincia di Crotone.

Non è ancora chiaro cosa è successo, ma quando la giovane è stata trovata, era ormai troppo tardi. I medici intervenuti per lei non hanno potuto far nulla che constatare il suo decesso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed anche il medico legale. Da ciò che è emerso la probabile causa dietro il suo decesso potrebbe essere un infarto, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.

Il racconto dei conoscenti sul decesso Raffaella De Luca

I Carabinieri della locale stazione hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. Tuttavia, ora dovranno capire se il racconto fornito da alcuni conoscenti è vero o meno.

Queste persone molto vicine alla ragazza, hanno detto che lei si era recata all’ospedale di Rossano, per alcuni malori. I medici dopo averla sottoposta a delle cure di routine, l’hanno subito rimandata a casa.

Gli agenti che si stanno occupando del caso, ora stanno cercando di capire se è vero che la 29enne che lavorava come poliziotto, ha fatto un ingresso in nosocomio. Inoltre, vogliono capire se il suo decesso si sarebbe potuto evitare.

Raffaella era madre di una bimba di appena 7 mesi e si era sposata da appena un mese. Sui social infatti, si può anche vedere il video del picchetto d’onore nel giorno del suo matrimonio.